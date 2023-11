Die Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) ist im vergangenen Jahr – nach dem Debüt von ChatGPT, dem Bot von OpenAI, im November letzten Jahres – explodiert und wird voraussichtlich weiterhin wachsen, das belegt auch eine aktuelle Analyse des US-Bankhauses Morgan Stanley.

Der Hype um KI hat eine Handvoll Tech-Aktien, darunter die Cloud Hyperscaler Amazon, Google, Microsoft und natürlich den bekannten Chiphersteller NVIDIA beflügelt. Diese sogenannten "glorreichen Sieben", haben die positive Gesamtperformance des S&P 500 in diesem Jahr fast ausschließlich getrieben. Die Analysten von Morgan Stanley Research schätzen das Volumen des KI-Technologiemarkts – Chips, Hardware, Netzwerke – aktuell auf ca. 98 Milliarden US-Dollar und gehen in ihrem Bericht von einem Wachstum auf 275 Milliarden US-Dollar bis 2027 aus.

Laut Morgan Stanley befindet sich KI an einem "Wendepunkt" und wird von der Online-Suche bis hin zum Handel und digitalen Inhalten alles revolutionieren. Diese Querschnitttechnologie könnte für Investoren und Unternehmen in verschiedenen Branchen ein Investitionspotenzial von sechs Billionen US-Dollar (etwa 5,4 Billionen Euro) freisetzen. "Wir sehen, dass KI die digitale Transformation und die Verbreitung von Technologien in der gesamten Wirtschaft beschleunigt", so Brian Nowak, Internetanalyst bei Morgan Stanley Research.

Morgan Stanley empfiehlt Investoren fünf wichtige Geschäftsbereiche, auf die sie sich in den kommenden Jahren konzentrieren sollten, um von den massiven Wachstumschancen durch Künstliche Intelligenz zu profitieren:

Werbeindustrie: Im Jahr 2022 waren nur etwa 21 Prozent der weltweiten Werbung digital. Somit ergibt sich ein Offline-Potenzial von 780 Milliarden US-Dollar (etwa 705,5 Milliarden Euro) an Werbeausgaben. KI, große Sprachmodelle und generative KI-Erstellungstools könnten Werbetreibenden helfen, Kunden online besser anzusprechen. Das könnte zu besseren bezahlten und organischen Ergebnissen in Suchmaschinen, höherem Engagement in sozialen Medien und Online-Videos und mehr Umsatz mit Werbeeinheiten führen.

E-Commerce: Mit nur 23 Prozent oder etwa einer Billion US-Dollar (etwa 904 Milliarden Euro) an Online-Einzelhandelsausgaben in den USA im Jahr 2022 gibt es eine potenzielle Chance von 3,3 Billionen US-Dollar (etwa 2,9 Billionen Euro) für den E-Commerce. KI und umfangreiche Sprachmodelle können das Einkaufserlebnis für Kunden verbessern, den Umsatz steigern und den Online-Einkauf interaktiver gestalten. KI kann auch die Kosten für Einzelhändler senken z.B. durch effizientere Logistiknetzwerke und Routenplanungen, durch einen besseren Kundenservice und niedrigere Rücksendequoten aufgrund einer effizienteren Produktausrichtung.

Reisen: Obwohl bereits 76 Prozent der Reisen online gebucht werden, sind digitale Reiseplattformen gut positioniert, um aus ihren großen und einzigartigen Datensätzen noch mehr Kapital zu schlagen. KI-gesteuerte Vorschläge werden den Recherche- und Planungsprozess unterstützen. Künftig kann KI auch dabei helfen, vorgefertigte Reiserouten zu entwickeln und spezifische Flüge, Unterkünfte und Erlebnisse zu empfehlen, die den Bedürfnissen der Kunden am besten entsprechen. Reiseunternehmen könnten so von einer höheren Kundenkonversion und Wiederholungsbuchungen profitieren.

Sharing Economy: Fahrgemeinschaften und Essenslieferungen sind eng mit der Digitalisierung verbunden. Dennoch hatten sie nur eine digitale Reichweite von acht Prozent beziehungsweise 21 Prozent – wenn man die Gesamtbevölkerung betrachtet, die diese Dienste potenziell nutzen könnte. KI-gestützte Verbesserungen bei der Datennutzung können Fahrer, Lebensmittelanbieter und -konsumenten besser vernetzen. In der Zukunft könnten KI-gestützte autonome Fahr- und Lieferdienste dazu beitragen, die Kosten zu senken.

Public Cloud: Die Analysten erwarten, dass die Cloud-Akzeptanz in diesem Jahr weiter zunehmen wird, wobei die KI-Nachfrage mittel- bis langfristig die Beschleunigung vorantreiben wird. Das US-Marktforschungsunternehmen International Data Corporation prognostiziert, dass KI in den nächsten vier Jahren ein Drittel des Gesamtwachstums der Public Cloud ausmachen wird. Die weltweiten KI-Ausgaben für die Public Cloud im Jahr 2025 könnten 328 Milliarden US-Dollar (etwa 296,7 Milliarden Euro) erreichen.

Langfristig orientierte Privatanleger können über einen breit diversifizierten börsengehandelten Indexfonds (ETF) von den Wachstumschancen, die die Weiterentwicklung und die zunehmende Implementierung in Unternehmen der KI über Branchen hinweg bietet, profitieren.

Hier die drei besten KI-ETFs der Vergleichsplattform JustETF:

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (ISIN: IE00BGV5VN51)

Der ETF bildet den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen weltweit aus den Sektoren künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Datensicherheit. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.

Die TER (Gesamtkostenquote) liegt bei 0,35 Prozent p.a. Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C ist der einzige ETF, der den Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).

Der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C ist ein sehr großer ETF mit 1.189 Mio. Euro Fondsvolumen. Er wurde am 29. Januar 2019 in Irland aufgelegt.

Wertentwicklung 1 Jahr: 42,99 Prozent

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BCD43)

Der ETF bildet den ROBO Global Artificial Intelligence Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen, die einen bestimmten Teil ihres Geschäfts und Umsatzes im Bereich der künstlichen Intelligenz erwirtschaften. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,49 Prozent p.a. Der L&G Artificial Intelligence UCITS ETF ist der einzige ETF, der den ROBO Global Artificial Intelligence Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).

Der L&G Artificial Intelligence UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 360 Mio. Euro. Der ETF wurde am 2. Juli 2019 in Irland aufgelegt.

Wertentwicklung 1 Jahr: 28,77 Prozent

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (ISIN: IE00BDVPNG13)

Der ETF bildet den Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen, die im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind, von der Consumer Technology Association ermittelt und von dieser als Enabler, Engager oder Enhancer (Ermöglicher, Entwickler, Erweiterer) eingestuft werden. Der Index verwendet das AI Intensity Rating der CTA, das den wahrgenommenen Grad des Engagements eines Unternehmens in der AI-Branche innerhalb der jeweiligen Enabler-, Engager- und Enhancer-Kategorie erfasst. Unternehmen, die in die Top 15 des CTA-Intensity Rating jeder Kategorie eingestuft sind, werden in den Index aufgenommen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,40 Prozent p.a. Der WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc ist der einzige ETF, der den Nasdaq CTA Artificial Intelligence Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).

Der WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc ist ein großer ETF mit 551 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 30. November 2018 in Irland aufgelegt.

Wertentwicklung 1 Jahr: 23,54 Prozent

