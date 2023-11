Berlin (ots) -



- vdp-Index: Wohnimmobilienpreise fielen seit zweitem Quartal um 1,7 %



Die seit nunmehr einem Jahr anhaltenden Preisanpassungen auf dem deutschen

Immobilienmarkt setzten sich im dritten Quartal 2023 fort: Gegenüber dem

Vorquartal reduzierten sich Wohn- und Gewerbeimmobilienpreise in Deutschland um

durchschnittlich 1,7 %. Auf Jahressicht belief sich das Minus gegenüber dem

dritten Quartal 2022 auf 7,1 %. Damit steht der Immobilienpreisindex des

Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) aktuell bei 179,2 Punkten (Basisjahr

2010 = 100 Punkte) und hat seit seinem Höchststand im zweiten Quartal 2022

(194,8 Punkte) 8,0 % eingebüßt. Der bereits seit 2010 von vdpResearch

quartalsweise erhobene vdp-Index basiert - im Gegensatz zu anderen

Immobilienindizes - auf der Auswertung echter Immobilientransaktionsdaten von

mehr als 700 Kreditinstituten und deckt Quartal für Quartal den gesamten

deutschen Markt ab.



Im dritten Quartal dieses Jahres gaben die Wohnimmobilienpreise um 1,7 %

gegenüber dem direkten Vorquartal (Q3 2023 zu Q2 2023) nach. Im Vergleich zum

Vorjahresquartal (Q3 2023 zu Q3 2022) betrug der Rückgang 6,3 %. Seit ihrem

Höchststand zur Jahresmitte 2022 nahmen die Preise für Wohnimmobilien in

Deutschland um 7,0 % ab.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Gewerbeimmobilienpreise fielen im dritten Quartal 2023 um 2,2 % aufQuartals- und um 10,3 % auf Jahressicht. Damit beläuft sich der Wertverlust, derbei Gewerbeimmobilien seit ihrem Preishöchststand im zweiten Quartal 2022eingetreten ist, bislang auf 12,3 %. Von 2010 bis Mitte 2022 hatten sich dieGewerbeimmobilienpreise um 55,4 % erhöht."Die Preiskorrektur findet nach wie vor in allen Assetklassen statt. EineMarktbelebung lässt auf sich warten." Jens Tolckmitt"Im dritten Quartal 2023 zeigte sich eine Fortschreibung der Preisentwicklung imersten Halbjahr dieses Jahres: Die Preiskorrektur findet nach wie vor in allenAssetklassen statt, bei Wohnimmobilien allerdings in deutlich geringerem Ausmaßals bei Gewerbeimmobilien", stellte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmittfest. "Eine Marktbelebung lässt auf sich warten."Preisentwicklung im Jahresvergleich (Q3 2023 zu Q3 2022):Wohn-/Gewerbeimmobilien gesamt: -7,1 %Wohnimmobilien in Deutschland: -6,3 %Wohnimmobilien in Top 7-Städten: -5,7 %Gewerbeimmobilien: -10,3 %- Büroimmobilien: -10,6 %- EZH-Immobilien: -9,3 %Preisentwicklung im Quartalsvergleich (Q3 2023 zu Q2 2023):Wohn-/Gewerbeimmobilien gesamt: -1,7 %Wohnimmobilien in Deutschland: -1,7 %Wohnimmobilien in Top 7-Städten: -1,3 %Gewerbeimmobilien: -2,2 %