DAX - Abprall am 10er-EMA im Monatschart

Am heutigen Freitag stehen an der Konjunkturfront um 16:00 Uhr das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat November im Fokus. Volkswirte erwarten hier einen Wert von 63,7 Punkten, nach 63,8 Punkten zuvor. Das Konsumklima gilt als Frühindikator für die Verbraucherausgaben.

Im Monatschart steht weiterhin der Fibonacci-Fächer und 10er-EMA im Bereich von 15.350 Punkten im Fokus. Bisher sieht es so aus, dass der DAX hier lediglich einen Retest durchgeführt hat und in der Folge den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortsetzt. Erst bei einem nachhaltigen Durchbruch über den Fibonacci-Fächer und 10er-EMA würde sich die Lage für den DAX wieder deutlich aufhellen.

Und um 21:30 Uhr werden am heutigen Freitag erneut die CoT-Daten veröffentlicht. Die Daten des Commitment of Traders Report zeigen die offenen Positionen von Marktteilnehmern unter anderem im S&P 500 an, wobei besonders die Positionen der Profis (Commercials) und der Kleinanleger (als Kontra-Indikator) im Blick stehen.