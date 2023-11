Der Ukraine-Konflikt, die neuen Konflikte in Nahost und der Wettbewerb um eine globale Vormachtstellung: Die Vereinigten Staaten und die Volksrepublik China begegnen sich derzeit auf politischer wie wirtschaftlicher Ebene stets als Kontrahenten. Die USA gaben vor wenigen Tagen bekannt, dass sie weitere Einschränkungen beim Export von Computerchips einleiten wollen. Dies trifft nicht nur die Gegenpartei, sondern auch den Tech-Giganten Nvidia, wie die Reaktion beim Aktienkurs zeigte. Solche Sanktionen müssen nicht immer den gewünschten Effekt erzielen. Manche meinen gar, dass der chinesische Kontrahent Huawei davon profitiert, weil dieser Nvidia im Reich der Mitte ein großes Stück von dessen 90-prozentigem Marktanteil abnehmen könnte.

Klar ist aber: Eine Gegenreaktion lässt bei solchen Sanktionen nicht lange auf sich warten. So hat China als weltweit größter Produzent nun Einschränkungen beim Export von Grafitprodukten beschlossen. So müssen ab dem 1. Dezember heimische Exporteure eine Ausfuhrgenehmigung für mehrere Grafitprodukte einholen, wie das Handelsministerium in Peking ankündigte. Grafit ist mengenmäßig der größte Bestandteil bei Batterien für Elektroautos. Offiziell richtet sich die Maßnahme nicht gegen ein bestimmtes Land. Als Begründung wird vielmehr die „Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität der globalen Liefer- und Industrieketten“ betont und der Schutz nationaler Sicherheit und Interessen genannt. China ist nicht nur mit einem Anteil der größte Exporteur von Grafit, sondern auch der mit Abstand größte Verarbeiter von Grafit für Batterien in Elektroautos.

Profiteure dieser Maßnahme sind auch die wenigen Grafitproduzenten und -verarbeiter außerhalb Chinas. Deren Aktien konnten reihum kräftig zulegen. Die Einschränkung von Grafitexporten folgt auf den Schritt Chinas, bestimmte Seltene Erden, die beispielsweise bei Windkraftanlagen zum Einsatz kommen, ebenfalls einer strengen Exportkontrolle zu unterziehen. Die neueste Maßnahme dürfte die nächste Sanktionsspirale auslösen.