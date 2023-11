Wie Phönix aus der Asche?



Investments in Edelmetallminen waren für Anleger in den letzten Jahren meist eine herbe Enttäuschung. Im Smart Investor-Interview erläutert Thomas Bartling, Geschäftsführer der CONCEPT Vermögensmanagement und verantwortlicher Fondsmanager des CONCEPT Aurelia Global (WKN: A0Q8A0), warum der Goldminensektor schon im vergangenen Jahr seine Tiefstände gesehen haben könnte. Zudem führt der Experte aus, wie er die Chancen in den hinteren Reihen der US-Tech-Unternehmen, in die er in seinem Fonds investiert, beurteilt und über welches Aktien-Investment der Fonds von der Bitcoin-Wertentwicklung profitiert.



Lesen Sie hier das Interview:

https://www.smartinvestor.de/2023/10/26/der-goldminensektor-sollte-sei ...