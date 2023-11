Biotech-Sensation NurExone erhält Eureka-Finanzierung für Therapie von Rückenmarksverletzungen

Verheerende motorische Funktionsverluste nach einer Rückenmarksverletzung, die durch Unfälle oder Krankheiten verursacht wurde, gehören zu den komplexen Krankheiten, die noch nicht vollständig geheilt werden können. In einigen Fällen, in denen das Rückenmark "nur" teilweise verletzt ist, kann sich ein neurologisches Defizit zurückbilden. Obwohl mittlerweile erhebliche Verbesserungen in der Akutversorgung, der spezialisierten Rehabilitation und der Prävention erzielt wurden, ist die Lebenserwartung von SCI-Opfern in Deutschland nach wie vor begrenzt, und eine Heilung ist noch nicht möglich [2-4]¹.