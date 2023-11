Die LAC-Region (Lateinamerika und Karibik) ist bei Diageo für fast elf Prozent des Gesamtumsatzes verantwortlich ist. "Der makroökonomische Druck in der Region führt zu einem geringeren Konsum und einer Abschwächung des Verbraucherverhaltens", so der weltgrößte Spirituosenhersteller in einer Erklärung. Das Unternehmen schätzt, dass die Umsätze der Region in der zweiten Jahreshälfte um 20 Prozent zurückgehen.

In Europa hingegen wächst Diageo trotz geopolitischer Spannungen im Nahen Osten weiter, wenn auch etwas langsamer ist als im zweiten Halbjahr des vorherigen Geschäftsjahres.