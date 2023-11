Machen Sie sich bereit, mit SAJ auf der Solar Solutions Düsseldorf 2023 Energie zu tanken!

FRANKFURT, Deutschland, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- SAJ Germany Der Anbieter von intelligenten Energiespeicherlösungen SAJ wird auf der kommenden Solar Solutions Düsseldorf 2023, die vom 29. bis 30. November 2023 stattfindet, in Halle 14, D8.1 vertreten sein. SAJ wird seine innovative HS2 All-In-One Residential Energy Storage Solution vorstellen, die entwickelt wurde, um die wachsende Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen in Europa zu erfüllen.

Dem Markt für Energiemanagementsysteme für Privathaushalte wird ein erhebliches Wachstum vorausgesagt. Diese Systeme sind zu wesentlichen Bestandteilen des intelligenten Stromnetzes und der intelligenten Häuser geworden und ermöglichen es den Verbrauchern, ihr Energieverbrauchsverhalten entsprechend den von diesen Systemen empfangenen Verbrauchsdaten anzupassen.

Der HS2 von SAJ ist eine Antwort auf diese wachsende Nachfrage. Die Lösung zeichnet sich durch ein modulares Design und eine Vorverdrahtung aus, wodurch sie einfach zu installieren und flexibel zu nutzen ist. Mit einer Gesamtkapazität von bis zu 25kWh kann es den Strombedarf der meisten Haushalte decken. Das System verfügt außerdem über eine Notstromfunktion, die die USV in nur 10 Millisekunden aktivieren kann und so eine unterbrechungsfreie Stromversorgung im Falle eines Stromausfalls gewährleistet.

Das System ist außerdem intelligent und effizient und ermöglicht eine einfache Verwaltung über das eSAJ All-In-One Smart EMS (intelligentes Energiemanagementsystem). Die Benutzer können die Daten ihres Energieverbrauchs verwalten und bei Bedarf Änderungen vornehmen, um die Effizienz zu maximieren, was ihnen durch Energieeinsparungen und Kostensenkungen zugute kommt.

Laut dem Bericht der Europäischen Umweltagentur vom Juni 2023 sind 75 % der europäischen Gebäude derzeit energieineffizient. Als Reaktion darauf hat die Europäische Kommission mehrere Projekte zur Renovierung, Nachrüstung und zum Bau von energieeffizienteren Gebäuden initiiert. Gleichzeitig führen staatliche Vorschriften, Kosteneinsparungen und der Bedarf an Energieoptimierung zu einem zunehmenden Trend in Privathaushalten, Industrie und Unternehmen zur Einführung von Energiemanagementlösungen.

Die HS2 von SAJ ist ein Schritt, um dieser wachsenden Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen lädt alle Teilnehmer ein, seinen Stand zu besuchen, um mehr darüber zu erfahren, wie sein Produkt zur Energiewende in Europa beitragen kann.

About SAJ

Mit 18 Jahren Hingabe und Professionalität hat sich SAJ als Pionier in der Branche der erneuerbaren Energien etabliert. SAJ hat sich verpflichtet, zuverlässige Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Energielösungen für Privathaushalte und Gewerbe, tragbare Kraftwerke und industrielle Automatisierung anzubieten. Das ganzheitliche Produktportfolio begleitet die Verbraucher auf dem gesamten Weg der Energiespeicherung, des Energieverbrauchs und des Energiemanagements. Die Produkte von SAJ sind in über 80 Ländern und Regionen willkommen und helfen den Kunden weltweit, ein energieautarkes und nachhaltiges Leben zu realisieren.

