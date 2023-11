FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder entfachte Zinsbedenken haben den Dax am Freitag erst einmal von seiner Erfolgsspur abgebracht. Der Leitindex, der am Vortag seinen höchsten Stand seit Mitte Oktober auf 15 364 Punkte erhöht hatte, fiel zur Mittagszeit um 0,68 Prozent auf 15 248,79 Punkte. Er reduzierte damit seinen Wochengewinn auf 0,4 Prozent. Dennoch würde er damit an seine besonders starke Vorwoche anknüpfen.

Der MDax gab am Freitag deutlich stärker um 2,21 Prozent auf 25 247,82 Zähler nach, er war aber in den vergangenen Tagen im Vergleich zum Dax auch deutlicher gestiegen. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx 50 ging es am Mittag um 0,8 Prozent bergab. An den Börsen in New York zeichnete sich nach der Vortagsschwäche eine wenig bewegte Eröffnung ab.