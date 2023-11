Deutscher VC-Markt Geschäftsklima bleibt auf Erholungskurs

Frankfurt am Main (ots) -



- Lageindikator zieht leicht an und hält Geschäftsklima auf Erholungskurs

- Fundraisingklima kaum verändert: Erwartungen deutlich besser als aktuelle Lage

- Frostiges Exitklima taut langsam auf



Auf dem deutschen Venture Capital-Markt bleibt das Geschäftsklima im Spätsommer

2023 auf Erholungskurs. Der Geschäftsklimaindikator des Frühphasensegments

tendiert mit einem Plus von 2,4 Zählern auf -19,6 Saldenpunkte etwas besser als

im Vorquartal. Die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage (+7,3 Zähler auf

-32,4 Saldenpunkte) holt dabei leicht zu den Geschäftserwartungen auf, die noch

immer deutlich optimistischer sind (-2,5 Saldenpunkte auf -6,8 Zähler). Die

Entwicklung im dritten Quartal stimmt hoffnungsvoll, dass sich der Optimismus

nach und nach auch in einer verbesserten Geschäftslage auf dem deutschen

VC-Markt niederschlägt. Aufgrund des hohen Erwartungsüberhangs bleibt die

Rückschlaggefahr aber hoch.