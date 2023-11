Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - AOK, IWW und Umweltbundesamt erforschen ökologischeNachhaltigkeit in der AntibiotikaversorgungZunehmende Antibiotikaresistenzen gefährden die Gesundheitsversorgung und führenweltweit zu einer hohen Zahl an vorzeitigen Todesfällen. Aus diesem Grundstartete die AOK-Gemeinschaft im Jahr 2020 unter der Federführung der AOKBaden-Württemberg gemeinsam mit dem IWW Rheinisch-Westfälisches Institut fürWasserforschung und mit Unterstützung des Umweltbundesamtes eine Pilotstudie zurökologischen Nachhaltigkeit in der Antibiotikaversorgung. Die weltweit ersteStudie mit detaillierten Einblicken in die globale Antibiotikaproduktion wirdnun am Freitag (10.11.) in einer Pressekonferenz vorgestellt. "UnsereErfahrungen zeigen einen dringenden Handlungsbedarf, der nicht länger inpolitischen Diskussionen ausgeklammert werden darf", fasst Johannes Bauernfeind,Vorstandsvorsitzender der AOK Baden-Württemberg, die Ergebnisse zusammen. "DieArzneimittelversorgung kann nur dauerhaft stabilisiert werden, wenn sie in allendrei Dimensionen - ökonomisch, sozial und ökologisch - nachhaltig gestaltetwird."Als bundesweite Verhandlungsführerin für die Arzneimittelrabattverträge derAOK-Gemeinschaft implementierte die AOK Baden-Württemberg vor drei Jahrenerstmals ein optionales Nachhaltigkeitskriterium in die Ausschreibung fürAntibiotika, um Anreize für deren umweltgerechte Produktion zu schaffen. Sokönnen pharmazeutische Unternehmen bei der Vergabe einen Bonus auf ihr Angeboterhalten, wenn sie sich freiwillig verpflichten, wirkungsbasierteMaximalkonzentrationen im Produktionsabwasser einzuhalten."Belastete Produktionsabwässer sind ein wichtiger Grund für die Entstehung vonAntibiotikaresistenzen, neben dem Risiko durch den massiven Einsatz vonAntibiotika in der Human- und Veterinärmedizin", stellt Dr. Malgorzata Debiak,Leiterin des Fachgebiets Arzneimittel am Umweltbundesamt, klar. DasUmweltbundesamt begleitet die Studie wissenschaftlich und hat die AOK bei dervertraglich vereinbarten Festlegung der Maximalkonzentrationen beraten. "DieAusbreitung von multiresistenten Mikroorganismen in der Umwelt hat Auswirkungenauf die menschliche Gesundheit. Wenn sich multiresistente Keime im und überbelastete Produktionsabwässer ausbreiten können, ist die Wirksamkeit vonAntibiotika stark gefährdet", so Dr. Debiak. Das hätte massive gesundheitliche,gesellschaftliche und finanzielle Auswirkungen. "Wir müssen weltweit dieProduktionsbedingungen im Blick haben, denn antibiotikaresistente Keime könnensich in kurzer Zeit global ausbreiten und lassen sich nicht von Landesgrenzenaufhalten."Massive Schwellenwertüberschreitungen im Produktionsabwasser