Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Freitag nach einem schwachen Start bis zum Mittag weiter nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.230 Punkten berechnet, was einem Minus von 0,8 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht."Die Marktteilnehmer wurden einmal mehr von dem Zinsthema überrumpelt und suchen nun verstärkt die Aktien aus den Banken- und Versicherungssektoren", kommentierte Experte Andreas Lipkow den Handel am Mittag. "Andere zinsintensive Branchen, die negativ getroffen werden, stehen heute auf den Verkaufslisten." So befänden sich auch die Aktien von Zalando, Infineon und Vonovia unter Verkaufsdruck, so Lipkow.Die größten Abschläge gab es bei Zalando, Siemens Energy und Bayer. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0680 US-Dollar (0,11 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9364 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,73 US-Dollar, das waren 72 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.