Der Markt für GLP-1-Medikamente wird derzeit von zwei Unternehmen beherrscht: Novo Nordisk und Eli Lilly. Lilly hat gerade die Version seines Medikaments zur Gewichtsreduktion, Zepbound, von der Food and Drug Administration (FDA) genehmigen lassen. Beide Player arbeiten derzeit auch an oralen Medikamenten gegen Fettleibigkeit.

Das Medikament ECC5004 von AstraZeneca befindet sich noch im Anfangsstadium und wird derzeit in einer Phase-1-Studie in den USA an Patienten mit Typ-2-Diabetes untersucht. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung zahlt AstraZeneca an Eccogene zunächst 185 Millionen US-Dollar sowie bis zu 1,825 Milliarden US-Dollar in Form von künftigen "Milestones" und Umsatzbeteiligungen. AstraZeneca erhält außerdem alle exklusiven weltweiten Rechte für das Medikament, mit Ausnahme des chinesischen Marktes.

UBS-Analyst Colin White erwartet eine "leicht positive Reaktion" auf die Aktie aufgrund der Lizenzvereinbarung und der Anhebung der Prognosen für das Wachstum des Gesamtumsatzes und des Kerngewinns pro Aktie.

Nach Ansicht der Wall-Street-Analysten bedeutet die Partnerschaft einen rosigen Ausblick für die Aktien von AstraZeneca, insbesondere angesichts des Portfolios an bestehenden Medikamenten des Biopharma-Unternehmens.

"ECC5004 hat Berichten zufolge eine hohe Bioverfügbarkeit, eine vielversprechende Wirksamkeit bei niedrigen Dosen und ein breites therapeutisches Fenster", so Morgan-Stanley-Analyst Mark Purcell. Purcell stuft die Aktien von AstraZeneca mit "Übergewichten" ein und bezeichnet das Unternehmen als "Top-Pick".

Die AstraZeneca-Aktie hat seit Jahresbeginn über acht Prozent an Wert verloren. Laut Marketscreener bieten die "Strong Buy"-Titel ein Kurspotenzial von satten 30 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion