Deutschlands Betriebsräte erwarten mehr Mitbestimmung / Ergebnisse des 20. Deutschen Betriebsrätetags vom 7. bis 9. November 2023

Bonn (ots) - Die deutschen Betriebsräte erwarten von der Politik und denUnternehmen eine Ausweitung der Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Dies ist diepolitische Essenz des dreitägigen Deutschen Betriebsrätetages, der am Donnerstagin Bonn zu Ende ging. Wichtigster Gast war Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), derden rund 1.000 Betriebsräten mehrere Gesetzesinitiativen versprach, unteranderem eine Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes noch in der laufendenLegislaturperiode. Neben fast allen Teilnehmern unterzeichnete auch er einBanner mit der Aufschrift "Mehr Mitbestimmung wagen".Scholz hatte zuvor in einer Rede und einer anschließenden ausführlichenFragerunde die Bedeutung der Arbeitnehmervertretungen unterstrichen:"Betriebsräte sind Stabilitätsanker in den Betrieben". Ihr Wert nehme in Zeitendes Wandels hin zur klimaneutralen Wirtschaft weiter zu. Es werde jeden Tagweitreichende Entscheidungen geben, an denen Betriebsräte zu beteiligen seien."Wir brauchen ein Demokratieverständnis, in dem die Mitbestimmung ein zentralerBestandteil ist", sagte Scholz. Geplant sei nicht nur die Änderung desBetriebsverfassungsgesetzes. Lösungen seien auch für die entstandeneVergütungsproblematik der Betriebsräte in Arbeit sowie dafür, dass dieBehinderung von Betriebsratsarbeit auch ohne Strafantrag verfolgt werden könne.Zunehmende VerantwortungSowohl der Bundeskanzler wie auch die Vorsitzende des Vorstands derBundesanstalt für Arbeit (BA) hatten zuvor auf die zunehmende Verantwortung derBetriebsräte zur Reduzierung des Fachkräftemangels hingewiesen. Betriebsräteseien wichtige Begleiter der Transformation, erklärte Nahles. Viele würdenunermüdlich für die Qualifikation und Fortbildung der Arbeitnehmer werben.Nahles wörtlich: "Bevor wir über Zuwanderung sprechen, müssen wir unser eigenesPotenzial nutzen." Auch Scholz appellierte an die Betriebsräte, dem Mangel anFachkräften ein Stück weit gegenzusteuern, indem sie Beschäftigteidentifizieren, die zur Qualifikation fähig und bereit seien. "Schauen Sie sichin der eigenen Firma um", plädierte er.In einem Video-Grußwort hatte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen,Hendrik Wüst (CDU), zuvor erklärt, Betriebsräte seien "Grundpfeiler derDemokratie". Sie würden gerade jetzt gebraucht, nicht zuletzt, um entschiedengegen Populismus und soziale Spaltung vorzugehen. Die Bonner OberbürgermeisterinKatja Dörner (Grüne), früher selbst Betriebsrätin, lobte den DeutschenBetriebsrätetag als "einzigartiges Forum zur Vernetzung derArbeitnehmer-Vertretungen". Betriebsräte seien "SuperHeldInnen" im Unternehmen;