Savita Subramanian, Leiterin der Abteilung für US-Aktien und quantitative Strategie, glaubt, dass Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz (KI) die Produktivität der Arbeitnehmer steigern und das Wachstum von Aktien außerhalb der "Magnificent Seven" vorantreiben werden. Sie sieht in der KI nicht nur eine Investition in Technologie, sondern auch eine Möglichkeit für Unternehmen, effizienter zu werden und höhere Margen zu erzielen. Trotz der stark gestiegenen Zinssätze sind die Unternehmen gut aufgestellt und die Bank of America erwartet eine Umschichtung von Anleihen zurück in Aktien. Subramanian hebt auch die robusten Verbraucherausgaben und das positive Reallohnwachstum in den USA als weitere Gründe für eine Hausse an der Wall Street hervor. Sie hat ihr Jahresziel für den S&P 500 bereits im September auf 4.600 Punkte angehoben, was knapp fünf Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch liegt.