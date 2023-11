XORTX präzisiert den Zeitplan der Aktienzusammenlegung

CALGARY, ALBERTA, den 10. November 2023 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein Pharmaunternehmen für spätklinische Studien, das auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert ist, gibt mit Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 8. November bekannt, dass die Zusammenlegung der Stammaktien des Unternehmens – bei der jeweils neun Vorkonsolidierungsaktien zu einer Nachkonsolidierungsaktie zusammengelegt werden (die „Aktienzusammenlegung“) – nun heute durchgeführt wird. Der Handel mit den Nachkonsolidierungsaktien an der TSX Venture Exchange („TSXV“) und im Nasdaq Capital Market („Nasdaq“) wird voraussichtlich bei Marktöffnung am bzw. um den Dienstag, den 14. November 2023 beginnen.