Analysten der HSBC haben Tesla zum ersten Mal genauer unter die Lupe genommen und raten Investoren, die Aktie zu reduzieren. Sie halten sie für deutlich überbewertet. "Unsere Vorsicht rührt daher, dass der Zeitpunkt und die Kommerzialisierung der verschiedenen Ideen ungewiss sind", so Michael Tyndall, Leiter der europäischen Automobilbranche bei HSBC. Das Kursziel für Tesla wurde auf 146 US-Dollar festgesetzt, was einem Kursverlust von etwa 34 Prozent entspricht. Die Analysten sehen zwar "beträchtliches Potenzial" in den Aussichten und Ideen von Tesla, kritisieren aber, dass das Unternehmen bei seinen Plänen immer sehr knapp rechnet und eher davon ausgeht, dass alles immer optimal läuft.