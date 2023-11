Weiterstadt (ots) - > Mit 2.579 Neuzulassungen im Oktober belegt der Enyaq Platz

eins unter allen batterieelektrischen Fahrzeugen der deutschen

Zulassungsstatistik



> Seit Januar 2023 bis einschließlich Oktober verzeichnet der Enyaq 16.725

Neuzulassungen





> Überarbeitete Enyaq-Baureihe bietet Leistungsplus, optimiertesBatteriemanagement, neue Software-Version 4.0 inklusive neuemInfotainmentkonzept und vieles mehrDer Skoda Enyaq liegt im Oktober an der Spitze der deutschen Zulassungsstatistikfür Elektrofahrzeuge: Mit 2.579 Neuzulassungen in Deutschland übertrifft erjeden Wettbewerber. Seit einem vor Kurzem erfolgten Update ist der Enyaq nochattraktiver und bietet mehr Leistung, schnellere Ladezeiten und eine neueSoftware.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland,sagt: "Den Enyaq auf Rang eins der Elektrofahrzeug-Neuzulassungen zu sehen, istein großartiges Ergebnis. Es unterstreicht, dass wir mit der Baureihe den Wunschunserer Kunden nach moderner Elektromobilität mit bewährten Skoda Qualitäten wiePlatzangebot und praktischen Simply Clever-Details erfüllen. Wir schaffen esunsere batterieelektrischen Fahrzeuge in viel schnelleren, kürzeren Zyklensignifikant zu verbessern. Wir sehen das Ergebnis in unseren Auftragseingängenund Zulassungen."Über 40.000 Neuzulassungen auf dem deutschen MarktBis heute hat der Autohersteller am Stammsitz in Mladá Boleslav über 173.000Einheiten der SUV- und Coupé-Varianten des Enyaq produziert. Deutschland ist derstärkste Markt für das erste Elektrofahrzeug von Skoda. Seit dem Marktstartwurden hierzulande bis Oktober 2023 über 40.000 Enyaq neu zugelassen - allein indiesem Jahr waren es bereits 16.725 Exemplare. Im markeninternen Ranking belegtder batterieelektrische Enyaq im Oktober Platz drei hinter den Modellen Octaviaund Kodiaq.Skoda Enyaq-Baureihe sammelt zahlreiche AwardsDie Enyaq-Modellfamilie begeistert neben den Kunden auch regelmäßig dieFachpresse. "Wir freuen uns über die zahlreichen Testsiege des Enyaq in denFachmedien. Diese Ergebnisse zeigen, dass auch die Experten den Enyaq als besteWahl in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld sehen", so Hülsmann.Der Enyaq blickt bereits auf eine Historie von Auszeichnungen zurück. 2022 hatdas Enyaq Coupé RS das renommierte 'Goldene Lenkrad' gewonnen, 2021 ging diesebegehrte Trophäe an die SUV-Version Enyaq. Vor Kurzem sicherte sich das EnyaqCoupé die Spitzenplatzierung bei der Wahl des ,Familienautos des Jahres'. 2021