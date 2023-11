Abcourt stellt Update zur Handelsbeschränkung für das Management bereit

Rouyn-Noranda, Kanada, 10. November 2023 / IRW-Press / - Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) stellt ein Update in Bezug auf die zuvor angekündigte Handelsbeschränkung des Managements (Management Cease Trade Order/die „MCTO“) bereit, die von der für das Unternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde, der Autorité des marchés financiers (Québec) (die „AMF“), am 1. November 2023 erteilt wurde.

Die MCTO wurde im Zusammenhang mit dem Verzug des Unternehmens hinsichtlich der Einreichung des geprüften konsolidierten Jahresabschlusses, des dazugehörigen Lageberichts (Management‘s Discussion and Analysis) sowie der CEO- und CFO-Zertifikate für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr (die „erforderlichen Unterlagen“) vor der vorgeschriebenen Frist am 30. Oktober 2023 ausgestellt.

Das Board of Directors und das Management des Unternehmens bestätigen, dass sie zügig daran arbeiten, die erforderlichen Unterlagen einzureichen, sobald sie verfügbar sind, voraussichtlich am oder um den 17. November 2023. Wie bereits angekündigt, ist es dem CEO, dem CFO und allen Direktoren des Unternehmens gemäß der MCTO untersagt, mit Wertpapieren des Unternehmens zu handeln, bis das Unternehmen die erforderlichen Unterlagen einreicht und die AMF die MCTO widerruft. Das MCTO hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit der Aktionäre, mit ihren Wertpapieren zu handeln.

Das Unternehmen stellt diesen Statusbericht in Übereinstimmung mit Policy Statement 12-203 Respecting Management Cease Trade Orders („PS 12-203“) zur Verfügung. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die erforderlichen Unterlagen einreicht und die MCTO aufgehoben wird, beabsichtigt das Unternehmen, den Bestimmungen der Alternative Information Guidelines (in etwa: alternative Informationsrichtlinien) gemäß PS 12-203 nachzukommen und wird dementsprechend unter anderem alle zwei Wochen Statusberichte in Form von Pressemeldungen herausgeben.

Gemäß den Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien, die in PS 12-203 festgelegt sind, bestätigt das Unternehmen, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung (a) keine wesentlichen Änderungen an den in der Verzugsankündigung vom 27. Oktober 2023 (die „Verzugsankündigung“) enthaltenen Informationen eingetreten sind, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie für einen Anleger wesentlich sind; (b) das Unternehmen es nicht versäumt hat, seinen erklärten Absichten hinsichtlich der Erfüllung der Bestimmungen der alternativen Berichterstattungsrichtlinien gemäß PS 12-203 nachzukommen; (c) es keinen weiteren Verzug nach dem Verzug gab, der Gegenstand der Verzugsankündigung ist, und es auch nicht zu erwarten ist, dass es einen solchen geben wird; und (d) es keine anderen wesentlichen Informationen über die Angelegenheiten des Unternehmens gibt, die nicht allgemein bekannt gegeben wurden.