Der einstige Boom um grünen Wasserstoff hat nachgelassen. Die Plug-Power-Aktie war vor zwei Jahren noch über 40 US-Dollar wert gewesen, nun ist die Aktie auf ein Zehntel dessen gefallen. Thyssenkrupp Nucera startete im Juli mit 20 Euro pro Aktie und verlor seitdem 30 Prozent, während SFC-Energy-Titel in zwei Jahren fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Die ITM-Power-Aktie hat Anfang 2021 über 700 Pence gekostet und ist heute für 60 Pence zu haben.

Die überproportionalen Verluste von Plug Power könnten auf die hohe Geldverbrennung des Unternehmens zurückzuführen sein, welches laut Analyst Chris Dendrinos von RBC im dritten Quartal fast 400 Millionen US-Dollar verlor und zum Quartalsende noch 1,3 Milliarden US-Dollar Betriebskapital hatte. Das Management von Plug Power deutete mehrere Optionen zur Liquiditätssicherung an, einschließlich eines 1,5 Milliarden US-Dollar Kredits des US-Energieministeriums und einer Kapitalmaßnahme. "Wir denken, dass noch in diesem Quartal eine Transaktion geschehen könnte", prognostiziert der Analyst, der den Kapitalbedarf auf mindestens 750 Millionen US-Dollar schätzt.

Das sorgt auch für deutliche Einbrüche bei Aktien europäischer Wasserstoff-Firmen. So sind hierzulande Thyssenkrupp Nucera und SFC Energy betroffen, deren Aktien um 5,5 beziehungsweise sechs Prozent fallen. Nels Aktie aus Oslo verzeichnet einen Rückgang von fast neun Prozent. ITM-Power-Titel fallen zeitweise um über acht Prozent. Ballard-Power-Systems-Aktien notieren 5,25 Prozent niedriger.

Herausforderungen in der Produktion von Brennstoffzellen und hohe Geldabflüsse bei Plug Power schicken die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten im frühen Nasdaq-Handel um über 36 Prozent in den Keller auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren.

Plug Power hat am Donnerstag einen deutlich höheren Verlust als erwartet präsentiert. Das zieht den kompletten Wasserstoff-Sektor heute in den roten Bereich.

