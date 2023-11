Die Allianz hat einen Rückgang des Nettogewinns um 29,5 Prozent auf 2,021 Milliarden Euro im dritten Quartal bekannt gegeben, was stärker als erwartet war. Als Gründe wurden ein "ungewöhnlich hohes Maß an Naturkatastrophen", hohe Inflation und geopolitische Spannungen genannt. Trotzdem hält der Versicherer an seiner Gewinnprognose für das Gesamtjahr fest und strebt für 2023 einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Milliarden Euro an. Der Aktienkurs fiel im vorbörslichen Handel um 0,6 Prozent, hat aber seit Jahresbeginn 9,5 Prozent gewonnen.