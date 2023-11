Schock für Anleger: Fed-Chef Powell droht mit weiteren Zinserhöhungen!

Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, hat angekündigt, dass die Zentralbank bereit ist, die Zinsen zu erhöhen, wenn dies notwendig ist. Diese Aussage hat die Aktienmärkte gedrückt und die Renditen auf zweijährige US-Staatsanleihen auf über fünf Prozent erhöht. Der S&P 500 verlor fast 0,8 Prozent. Powells Kommentare haben die Befürchtungen verstärkt, dass die Notenbank die Zinsen beim nächsten Treffen erneut erhöhen könnte. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group glauben nun 14,6 Prozent der Marktteilnehmer an eine Zinserhöhung im Dezember, verglichen mit 9,6 Prozent am Vortag. Powell wies auch auf die schwache Nachfrage nach US-Anleihen bei der jüngsten Auktion hin. Experten wie Thomas Altmann von QC Partners und Quincy Krosby von LPL Financial sehen in Powells Aussagen und der enttäuschenden Auktion Gründe für den Markt, Gewinne zu konsolidieren.