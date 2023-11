LONDON (dpa-AFX) - Der Spirituosenkonzern Diageo rechnet wegen deutlich abgeflauter Geschäfte in Lateinamerika und in der Karibik mit einem schwächeren Wachstum. Auch mittelfristig setzt die seit Juni amtierende Chefin Debra Crew kleinere Ziele. Für die Aktien des Getränkeherstellers ging es nach den Neuigkeiten am Freitag steil bergab. Am frühen Nachmittag notierten sie rund 15 Prozent niedriger und damit auf dem tiefsten Stand seit November 2020. In der damaligen Corona-Pandemie hatten die Aktien deutlich zugelegt. Seit dem vergangenen Jahreswechsel ist ihr Kurs allerdings um fast ein Viertel gesunken.

Auch die Aktien des französischen Konkurrenten Pernod Ricard ließen am Freitag Federn. Sie notierten am frühen Nachmittag gut fünf Prozent niedriger. Für die Scheine des Luxusgüterkonzerns LVMH , der neben Premiumwaren von Marken wie Louis Vuitton auch Moët-Champagner und Dom Pérignon im Portfolio hat, ging es um rund vier Prozent abwärts. Sie hatten zusätzlich an dem nachlassenden Wachstumstempo des Konkurrenten Richemont zu knabbern.