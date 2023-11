Verwaltungsdigitalisierung im Fokus VITAKO, Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, überzeugt mit Dialogveranstaltungen und Gemeinschaftsstand bei Smart Country Convention 2023 (FOTO)

Berlin (ots) - VITAKO, die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister

zieht eine durchweg positive Bilanz ihres Messeauftritts und ihrer eigenen

Veranstaltungen auf der Smart Country Convention (SCCON), die vom 07. bis 09.

November 2023 in Berlin stattfand.



Auf der Smart Country Convention (SCCON) trafen sich vom 07.- 09. November

Digitalexpert:innen aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft am

Gemeinschaftsstand der VITAKO und bei zwei von VITAKO ausgerichteten

Dialogveranstaltungen. Die Messestände der VITAKO Mitglieder Governikus, regio

iT, AKDB, Dataport AöR und govdigital waren in den drei Messetagen ebenfalls

sehr gut besucht.