Monheim (ots) - Hygienemaßnahmen gehören heute unweigerlich zum Alltag einesUnternehmens hinzu. Um jedoch für einen wirksamen Schutz zu sorgen, braucht esdie richtigen Maßnahmen. Sven Klee ist der Geschäftsführer der Rheinpuls HealthCare GmbH und hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen mit verlässlichen undinnovativen Produkten für ein effizientes Hygienekonzept zu versorgen. In diesemArtikel erfahren Sie, warum herkömmliche Hygienemaßnahmen in Unternehmen häufigunzureichend sind, welche Rolle ein durchdachtes Hygienekonzept im Betriebspielt und welchen Beitrag die innovativen Lösungen der Rheinpuls Health CareGmbH zur Sauberkeit in Unternehmen leistet.Der Sommer neigt sich dem Ende und die nass-kalte Jahreszeit steht vor der Tür.Damit einher geht meist auch eine Erkältungswelle, vor der sich Unternehmenschon jetzt fürchten. Schließlich sprechen wir hier nicht nur von einem Hustenoder einer laufenden Nase, sondern auch von klassischen Infektionskrankheiten,die sich schnell in der Belegschaft verbreiten. Daraus folgendeKrankheitsausfälle stellen zahlreiche Unternehmen vor große Herausforderungen:Noch gesundes Personal ist zusätzlich überlastet, erschöpft und damit meistebenso anfälliger für Krankheiten. "Eine Desinfektion per Hand gleicht in denmeisten Fällen eher einer Verteilung von Krankheitserregern", bestätigt SvenKlee, der sich mit der Rheinpuls Health Care GmbH ganz der betrieblichen Hygieneverschrieben hat."Laut Experten ist es außerdem so, dass eine frisch desinfizierte Oberfläche,sobald man sie berührt, erneut zum Bakterienherd wird. Das bedeutet konkret:Eine Desinfektion bietet immer nur einen kurzfristigen Schutz, der für unsMenschen unsichtbar ist", erklärt der Fachmann weiter. Nach einemSchlüsselerlebnis in einem eigenen Unternehmen der Gruppe, bei dem sich einemeldepflichtige Infektionskrankheit trotz getroffener Hygienemaßnahmen unter denMitarbeitern ausgebreitet hatte, machte er sich auf die Suche nach einerbesseren Lösung - und entwickelte sie kurzerhand selbst.Warum reichen herkömmliche Hygienemaßnahmen in Unternehmen nicht aus?Das Standard-Hygienekonzept in Betrieben sieht meistens eine regelmäßige, in derRegel tägliche, Oberflächenreinigung und -desinfektion vor. Durch diese werdenViren und Bakterien auch relativ zuverlässig entfernt - allerdings eben nureinmal am Tag. Danach führt jede Berührung zu einer erneuten Kontamination, bisdas nächste Mal wieder desinfiziert wird. Gerade in großen Unternehmen odersolchen mit viel Kundenverkehr, gibt es damit vermutlich wenige Minuten am Tag,an denen die Berührung einer Oberfläche unbedenklich ist. Während der restlichen