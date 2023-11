Internationale Konferenz über globale Wassersicherheit und nachhaltige Entwicklung an der Hohai University abgehalten

CHANGZHOU, China, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober wurde das vierte internationale Forum für Wassersicherheit und nachhaltige Entwicklung und die 1. internationale Konferenz über globale Wassersicherheit der IAHR offiziell auf dem neuen Campus der Hohai University in Changzhou eröffnet. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der International Association für Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), der Chinese Hydraulic Engineering Society, Hohai University und dem Nanjing Hydraulic Research Institute organisiert und vom Yangtze Institute for Conservation and Development gesponsert. Experten, Wissenschaftler, Studenten und Fachleute aus internationalen Organisationen, darunter die Weltorganisation für Meteorologie (World Meteorological Organization), Forschungsinstitute, Universitäten und Unternehmen nahmen an diesem Forum teil.

Bei der Eröffnungszeremonie betonte Yang Guishan, President der Hohai University, das dringende Problem der globalen Wassersicherheit. Die internationale Gemeinschaft muss den Austausch und die Zusammenarbeit vertiefen, um Erfahrungen und Erfolge im Wassermanagement auszutauschen. Das Forum zielt darauf ab, disziplinäre Barrieren zu überwinden, interdisziplinäre Innovation zu fördern und durch strategische Diskussionen und Forschung die internationale Zusammenarbeit auf höchster Ebene zu fördern.