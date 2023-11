Siemens Energy hat seine Kursgewinne leicht ausgebaut, da eine Einigung auf milliardenschwere Garantien für das Unternehmen näher rückt. Eine Grundsatzeinigung zwischen der Bundesregierung, der Siemens AG und anderen Parteien sei bereits erzielt worden. Der Aktienkurs von Siemens Energy konnte am Donnerstag 6,3 Prozent zulegen, notiert am Freitag aber wieder 1,9 Prozent leichter bei 9,50 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel rund 45 Prozent eingebüßt. Einige Details der Vereinbarung werden noch diskutiert, wobei die Siemens AG, der größte Aktionär von Siemens Energy, einen Teil der Garantien übernehmen wird. Siemens Energy hatte im Oktober Gespräche über Garantien in Höhe von 15 Milliarden Euro für Projekt- und Gewährleistungsbürgschaften bekannt gegeben, die zur Absicherung des 109 Milliarden Euro schweren Auftragsbestandes des Unternehmens erforderlich sind. Bis zu 30 Prozent des Auftragsbestandes müssen durch Garantien abgesichert werden. Etwa die Hälfte davon, also rund 15 Milliarden Euro, müssten von der Regierung, den Banken und Siemens abgedeckt werden. Siemens Energy stellt Gas- und Windturbinen sowie große Umrichterstationen her und wird von der Bundesregierung als systemrelevant eingeschätzt.