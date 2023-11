Mark Spitznagel ist der Gründer von Universa Investments und Buchautor. Universa Investments konzentriert sich auf sichere Anlagen, die darauf abzielen, das Kapital zu erhalten und gleichzeitig in turbulenten Marktphasen explosive Renditen zu erzielen. Morgan Housel veröffentlichte 2020 "The Psychology of Money".

"Wir könnten uns alle in diesem Raum darauf einigen, dass ich in den nächsten 20 Jahren der pessimistischste Typ bin, den Sie je treffen werden", zitiert Yahoo Finance Spitznagel. "Aber wir könnten uns auch alle in diesem Raum darauf einigen, dass der S&P in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich 'the place to be' ist. Und wenn Sie jetzt einen Trade machen könnten, würden Sie wahrscheinlich den S&P kaufen, trotz der aktuellen Situation und der hohen Preise."