Die Cash-Betriebskosten und die All-in Sustaining Costs ("AISC") pro verkaufter Unze betrugen im dritten Quartal 2023 durchschnittlich 1.062 US$ bzw. 1.196 US$, verglichen mit 991 US$ bzw. 1.069 US$ im dritten Quartal 2022 und 1.068 US$ bzw. 1.160 US$ im vorangegangenen Quartal. Die Cash-Betriebskosten pro Unze im Vorquartal 2023 beinhalteten Nebenproduktgutschriften von 38 US$ pro Unze. Im dritten Quartal 2023 wurden aufgrund des Verkaufszeitpunkts keine Nickel-Nebenproduktgutschriften verbucht, jedoch wurden im Quartal 5.193 Tonnen mit einem Nickelanteil von 1,6 % abgebaut (etwa 22 US$ pro Unze).