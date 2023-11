Zusätzlich zu den oben genannten Änderungen werden Herr Nkosemntu Nika und Frau Susan van der Merwe auf der Jahreshauptversammlung 2024 zurücktreten treten. Der Chairman oft he Board, Vincent Maphai, kommentierte: „Das Board of Directors freut sich auf den weiteren Beitrag von Harry, Jerry, Elaine und Keith zum Sibanye-Stillwater-Konzern in diesen neuen Aufgabenbereichen. Wir danken Sue und Nkosemntu für ihre unschätzbare Mitarbeit und ihren Beitrag während ihrer Amtszeit.“

Diese Pressemitteilung erfolgt in Übereinstimmung mit Abschnitt 3.59(c) der Kotierungsvoraussetzungen (Listings Requirements) der JSE Limited. Die oben genannten Änderungen treten zu Beginn des neuen Jahres in Kraft.

Johannesburg, 10. November 2023: Sibanye-Stillwater (JSE: SSW und NYSE: SBSW) ( https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwa ... ) teilt den Aktionären mit, dass sein Board of Directors (das Board) einige Änderungen an der Zusammensetzung seiner Board-Ausschüsse vornehmen wird. Diese Änderungen sind notwendig, da die Amtszeit von sechs nicht geschäftsführenden Direktoren im Board of Directors neun Jahre überschritten hat. Um einen reibungslosen Übergang zu einem ausgewogeneren Profil zu ermöglichen, das die Unabhängigkeit gewährleistet, werden die Aktionäre darauf hingewiesen, dass:

Änderungen in den Ausschüssen des Board of Directors

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer