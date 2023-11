WandelWerker Consulting GmbH gewinnt den Wuppertaler Wirtschaftspreis in der Kategorie "Jungunternehmen des Jahres" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wuppertal (ots) - Die Anzahl der Arbeitsunfälle stagniert seit Jahren - keinWunder, denn die meisten Unternehmen nehmen nach wie vor an, guter Arbeitsschutzerfolge hauptsächlich über die konventionellen technischen und organisatorischenSchutzmaßnahmen. Tatsächlich werden jedoch bis zu 90 Prozent allerArbeitsunfälle durch unsichere Entscheidungen und Handlungen von Menschen imUnternehmen verursacht, wissen Anna Ganzke und Stefan Ganzke, die Gründer undGeschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team habensie es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der strategischen undoperativen Weiterentwicklung der betrieblichen Sicherheitskultur zuunterstützen. Nun hat die WandelWerker Consulting GmbH den WuppertalerWirtschaftspreis in der Kategorie "Jungunternehmen des Jahres" gewonnen. Was esdamit im Detail auf sich hat, erfahren Sie hier.Besonders produzierende und produktionsnahe Unternehmen investieren in allerRegel viel Zeit und Geld in technische, organisatorische und personenbezogeneSchutzmaßnahmen. Dennoch kommt es durch Entscheidungen und unsicheres Verhaltenvon Führungskräften und Mitarbeitern immer wieder zu unsicheren Situationen undArbeitsunfällen. "Arbeitsunfälle sind zum einen natürlich schmerzhaft für denBetroffenen, zum anderen bedeutet das für ein Unternehmen einen hohenVerwaltungsaufwand, hohe Kosten und kann sogar zu einem Imageschaden führen",erklärt Anna Ganzke, die gemeinsam mit Stefan Ganzke die WandelWerker ConsultingGmbH gegründet hat. "Trotzdem viele Unternehmen Geld und Zeit in denArbeitsschutz investieren, bleibt der gewünschte Erfolg aus, weil zur falschenZeit, mit den falschen Menschen an den falschen Stellschrauben gedreht wird.""Für die Mehrheit der Menschen im Unternehmen ist Arbeitsschutz oftmals noch einlästiges Übel", fährt Stefan Ganzke fort. "Diese Einstellung führt dann zuArbeitsunfällen, weil beispielsweise Schutzeinrichtungen manipuliert werden oderdie Schutzbrille nicht getragen wird." Wenn jemand weiß, wie man auf Nummersicher geht, sind es Anna Ganzke und Stefan Ganzke: Mit der WandelWerkerConsulting GmbH unterstützen die beiden Sicherheitsingenieure mittelständischeUnternehmen und Konzerne dabei, die betriebliche Sicherheitskulturweiterzuentwickeln, wodurch Arbeitsunfälle und unsichere Situationen nachhaltigreduziert werden. Ziel ist es, ihren Kunden Wege aufzuzeigen, um das ThemaArbeitsschutz in den Köpfen der Menschen zu verankern - und dadurch unsichereSituationen und Arbeitsunfälle zu reduzieren. Ihr Engagement wurde nun mit demWuppertaler Wirtschaftspreis in der Kategorie "Jungunternehmen des Jahres" 2023geehrt.Der innovative Ansatz der WandelWerker Consulting GmbH im Fokus