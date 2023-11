Guanghe New Energy gewinnt den ersten Preis der UNIDO Global Call 2023 in der Kategorie "Grüner Wasserstoff"

SCHANGHAI, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 6. November fand die Preisverleihung des Global Call 2023, der von der UNIDO (der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung) organisiert wurde, in großem Rahmen auf der Shanghai International Import Expo statt. Der Wettbewerb steht unter dem Motto "Saubere und intelligente Energie zur Förderung einer integrativen und nachhaltigen industriellen Entwicklung" und umfasst die Bereiche grüner Wasserstoff, Energieeffizienz und saubere Energieinnovation, um technische Lösungen im Bereich der sauberen und intelligenten Energie für die Welt zu finden. Guanghe New Energy stach mit seinem Projekt "Plasmon katalytische Wasser-Wasserstoff-Reaktortechnologie (W2H)" durch seine technologischen Spitzenleistungen, seine innovativen umweltfreundlichen Lösungen und seine globalen industriellen Anwendungsperspektiven hervor und gewann den ersten Preis in der Kategorie "Grüner Wasserstoff".