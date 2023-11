NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren Vortagesverlusten haben die US-Aktienmärkte am Freitag wieder etwas zugelegt. Jüngste Aussagen des US-Notenbankpräsidenten sorgen aber weiterhin für Zurückhaltung. Jerome Powell hatte gesagt, die Fed sei nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben. Frische Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Indizes. Die US-Verbraucherstimmung - gemessen am Konsumklima-Index der Universität Michigan - trübte sich im November stärker als erwartet ein.

Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,10 Prozent auf 33 924,67 Punkte. Auf Wochenbasis steuert der wichtigste Wall-Street-Index aktuell auf einen Verlust von rund 0,5 Prozent zu. Seit Ende Oktober war es für den Dow allerdings deutlich nach oben gegangen. Denn nach der jüngsten Leitzinsentscheidung, aktueller Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten sowie Aussagen von Fed-Offiziellen waren die Finanzmärkte davon ausgegangen, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht worden ist.