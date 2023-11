Aramco gewinnt den globalen Infrastructure & Building Award für die Smart City Plattform A'amer

DHAHRAN, Saudi-Arabien, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- Aramco hat für seine Umsetzung des Internet der Dinge (IoT) und der Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) weltweit Anerkennung gefunden. Die A'amer-Plattform des Unternehmens, die die Verwaltung von Wohn- und Geschäftsräumen und Dienstleistungen am Hauptsitz des Unternehmens in Dhahran revolutioniert hat, wurde bei den World Smart City Awards in Spanien mit dem Infrastructure & Building Award ausgezeichnet.

Die Preisverleihung fand auf dem Smart City Expo World Congress am Mittwoch, den 8. November, in Barcelona statt. Die Auszeichnung für A'amer, das das städtische Leben durch integrierte stadtweite Dienstleistungen aufwertet, wurde vom Community Services Team von Aramco entgegengenommen.