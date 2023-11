Mannheim (ots) -



- KI und Highspeed-Kameras: Weniger Pflanzenschutzmittel für mehr Umweltschutz

und Kostenersparnis

- HarvestLab Sensor: Das "Labor auf dem Feld" analysiert Getreide, Futter oder

Gülle in Echtzeit für mehr Umweltschutz und niedrige Kosten.

- Autonomie auf dem Acker: Vollautonomes Fahren und Arbeiten schont schon heute

Umwelt und Ressourcen.



Auf der diesjährigen AGRITECHNICA in Hannover präsentiert John Deere die

neuesten Technologien für den Agrarsektor. Daten sind dabei im Mittelpunkt:

miteinander vernetzte und KI-gestützte Maschinen machen die Landwirtschaft

nachhaltiger und effizienter. Vom 12. - 18. November stellt John Deere in Halle

13, auf Stand C44 seine Lösungen für eine kosten- und ressourcenschonende

Landwirtschaft vor. Der Landwirt ist längst nicht mehr "nur" ein Traktorfahrer.

Sensor-unterstützt und mithilfe von KI ist er ein Datenmanager und holt das

Beste aus seiner Ernte - effizient, nachhaltig und umweltschonend.





Fakt ist: In einer Welt, die nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungssicherheitfordert, ist die praktische Umsetzung von Präzisionslandwirtschaft undDatenmanagement entscheidend für Fortschritt und Innovation. "Wir wollen dieEffizienz jedes Ackers maximieren und Landwirtinnen und Landwirte in die Lageversetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen und intelligent zu wirtschaften.So profitiert die Gesellschaft von einer umweltbewussten Landwirtschaft undeiner größeren Ernährungssicherheit", sagt Deanna M. Kovar, Europa-Chefin vonJohn Deere.3 Tech-Trends in der Landwirtschaft1. KI und Highspeed-Kameras für weniger PflanzenschutzmittelAutomatische Erkennung von Unkräutern: Möglich mit "See and Spray". Die Basisdafür bilden Hochgeschwindigkeitskameras und künstliche Intelligenz. MehrEffektivität und Effizienz in der Landwirtschaft und vor allem mit Blick aufEU-weite Regularien: verbesserte Umweltfreundlichkeit. KI sei Dank sind so biszu 70 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel nötig als bei herkömmlichenVerfahren. Alternativ ermöglicht die hochpräzise GPS-Steuerung von Unkrauthackendie mechanische Bekämpfung von Unkräutern zwischen den Pflanzenreihen. Dankminimaler Abweichungen von +/-2 cm werden die Kulturpflanzen nicht beschädigtund das selbst bei hohen Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 16 km/h. So könnenHerbizide ganz oder teilweise ersetzt werden.Den Sprung in die Zukunft stellt auch das Dual.Volt.24M dar. In Kooperation mitdem StartUp Crop.Zone hat John Deere ein elektrisches, und herbizidfreiesPflanzenschutzkonzept über eine Arbeitsbreite von 24 Metern entwickelt, die perElektroschock zentimetergenau Pflanzen verdorren lässt. Diese Innovation wurde