Huawei fördert innovative 5G-Lösungen für Industrie-4.0-Infrastrukturen zur Unterstützung der Digitalisierung der industriellen Fertigung

BUDAPEST, Ungarn, 10. November 2023 /PRNewswire/ -- Das 5G Smart Factory Forum fand kürzlich im Huawei European Supply Center (HESC) in Budapest statt. Auf dem Forum erklärte Huawei, dass 5G-gestützte innovative Lösungen, einschließlich selbstfahrender Fahrzeuge, KI-gesteuerter Qualitätskontrolle und AR-gestützter Remote-Wartung, als typische Anwendungen und grundlegende Fähigkeiten künftiger intelligenter Fabriken dienen werden.

Um die breite Einführung von 5G- und KI-Technologien in Industrie-4.0-bezogenen Bereichen voranzutreiben und so die Entwicklung der digitalen Wirtschaft zu fördern, versprach Huawei, die Einbeziehung innovativer 5G-Lösungen für Industrie-4.0-Infrastrukturen in die von der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) ins Leben gerufene Global Alliance on AI for Industry and Manufacturing (AIM Global) weiter zu fördern.