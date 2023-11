Die Renditen am Anleihemarkt waren in den USA im Vergleich der Monatsenden September/Oktober höher, in Deutschland kaum verändert.

Innenpolitische Spaltung belastet US-Märkte

Nach Abwärtsbewegungen im September kam es im Oktober zu weiteren Verlusten am US-Markt. Der S&P 500 verlor circa -4%, während der zinssensitive NASDAQ 100 rund 3,8% einbüßte. Die Themen US-Haushaltsstreit, stärkere Spaltung im Kongress über innen- und außenpolitische Agenden, lange Führungslosigkeit im US-Repräsentantenhaus oder auch Streiks der Automobilgewerkschaft setzten innenpolitische und innerwirtschaftliche Belastungspunkte neben dem geopolitisch belastenden Thema der Krise im Naher Osten.

Die Unsicherheit der Märkte zeigt sich auch in der beginnenden Berichtsaison: Negative Überraschungen wurden an den Aktienmärkten stark abgestraft, während unerwartet positive Unternehmensergebnisse zumeist unterproportional honoriert wurden. Positive Wirtschaftsdaten, als auch die Zinspause der US-Notenbank im September verhalten wiederum unter den überlagernden negativen Nachrichten. Die Debatte über die zukünftige Zinspolitik seitens diverser Vertreter der US-Notenbank war und ist ein Risikofaktor.

Schwache Konjunktur zieht europäische Aktien runter

Europas Aktienmärkte standen unter Druck. Der EuroStoxx 600 verlor im Monatsverlauf circa 4,6%. Hintergründe waren eine schwache Konjunkturlage in Europa, aber auch die fragile Versorgungssituation mit Energieträgern hinsichtlich der Krisensituation im Nahen Osten. Hintergründig belastet die außenpolitische Impotenz der EU, als auch der großen Länder der EU.

Chinas positive Wirtschaftsdaten verhallen unter dem Trommelfeuer negativer Nachrichten

Chinas Wirtschaftsdaten lieferten weiterhin positive Akzente (Arbeitslosenrate, BIP, Einzelhandel, Industrieproduktion, Handelsbilanz), auch setzte sich die Erholung der Unternehmensgewinne fort. Dennoch verlor der CSI 300 im Monatsverlauf rund 3,4%. Im relativen Vergleich zu den Aktienmärkten in den USA und in Europa zeigt sich in China bezüglich der Ausschläge des Rückgangs relative Widerstandskraft. Der Terror aus Nahost belastet jedoch auch die Schwellenländer.