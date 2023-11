Investitionen in Edelmetallminen waren in den letzten Jahren oft enttäuschend, doch Thomas Bartling, Geschäftsführer der CONCEPT Vermögensmanagement, glaubt, dass der Goldminensektor seine Tiefstände bereits hinter sich hat. Er sieht auch Chancen bei kleineren US-Tech-Unternehmen und profitiert mit seinem Fonds von der Bitcoin-Wertentwicklung. Tobias Tretter, Geschäftsführer der Commodity Capital AG, sieht in der Smart Investor-Kolumne Potenzial im Lithium- und Uranmarkt. Er betont, dass es für Lithium keine gleichwertige Substitution gibt und erwartet aufgrund des Atomkraftausbaus in Asien und Nordamerika eine steigende Nachfrage nach Uran. Anfang Oktober fand der FONDSKONGRESS TRIER statt, bei dem eine Vielzahl von interessanten Fonds präsentiert wurde. Veranstalter Dirk Stöwer spricht im Interview über die Erfolgsfaktoren der Veranstaltung und gibt einen Ausblick auf das zehnjährige Jubiläum im kommenden Jahr.