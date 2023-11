Berlin (ots) -



- Longlist veröffentlicht auf: http://www.mobilitaetspreis.de/longlist

- 30. November: Preisverleihung und Live-Voting für den Publikumspreis



Die Spannung steigt: Beim Deutschen Mobilitätspreishaben es 36 Projekte auf die

Longlist geschafft. Sie stehen in insgesamt vier Kategorien zur Wahl. Mit über

200 Einreichungen haben sich Unternehmen, Start-ups, Netzwerke, Initiativen aus

den Bereichen Mobilität und Digitales sowie Kommunen und Verwaltungen um den

diesjährigen Preis beworben. Die





Herausforderungen, denen sich die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmerstellen, sind vielfältig und beinhalten unter anderem Themen wie die Vernetzungder Mobilität, Klimaschutz, Resilienz des Verkehrssystems sowie die Gestaltunglebenswerter Städte und Regionen.Der weitere Ablauf:- Mitte November wird entschieden, welche Projekte weiterkommen und es auf dieShortlist für den Deutschen Mobilitätspreis 2023 schaffen.- In der Jurysitzung am 23. November 2023 findet die Abstimmung über diePreisträgerinnen und Preisträger statt.- Am 30. November 2023 werden die Preisträgerinnen und Preisträger des DeutschenMobilitätspreises 2023 im Rahmen einer festlichen Preisverleihung im KINDL -Zentrum für zeitgenössische Kunst bekanntgegeben und ausgezeichnet. An diesemAbend findet auch das Live-Voting für den Publikumspreis statt. Aus allenProjekten der Shortlist wählt das Publikum vor Ort und im Livestream seinfavorisiertes Projekt aus.Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung und ermöglichen beiInteresse ein Hintergrundgespräch mit den Projekten und unseren Jurorinnen undJuroren.Werfen Sie einen Blick auf die projekteigene Webseite ( www.mobilitätspreis.de(http://www.xn--mobilittspreis-cib.de/) ) oder folgen Sie dem DMP in denSozialen Medien (Twitter/X @DMP_innovativ (https://twitter.com/DMP_innovativ) ).Über den Deutschen Mobilitätspreis 2023Der Deutsche Mobilitätspreis (DMP) zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen imBereich Digitales und Mobilität in Deutschland. Das Bundesministerium fürDigitales und Verkehr (BMDV) prämiert jährlichtechnologische undgesellschaftliche Innovationen, die von Unternehmen, Start-ups, Netzwerken,Initiativenaus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowie Kommunen undVerwaltungen entwickelt wurden, um die Mobilität der Zukunft neu zu denken undzu gestalten.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mobilitaetspreis.de .