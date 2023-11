Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - In Achim (Landkreis Verden) entsteht in den nächsten Jahren einneuer zentraler Knotenpunkt im Netz des niederländisch-deutschenGasinfrastrukturbetreibers Gasunie, mit dem das Unternehmen kurzfristig dieEnergieversorgung für Nordwest-Europa sichert und gleichzeitig das Tor weit inRichtung Wasserstoff-Wirtschaft öffnet. Heute nahm das Unternehmen inAnwesenheit des niedersächsischen Wirtschafts-Staatsekretärs Frank Doods auf derVerdichterstation Embsen eine dritte Verdichtereinheit offiziell in Betrieb, dieVersorgungsengpässe im kommenden Winter zu vermeiden hilft. In Sottrum(Landkreis Rotenburg) hatte Doods sich zuvor über den Stand derWasserstoffaktivitäten von Gasunie informiert. In diesen Wochen startet dasUnternehmen mit dem Aufbau eines grenzüberschreitenden Wasserstoffnetzes fürEuropa, das in Deutschland bereits ab 2026 erste Mengen transportieren wird.Gasunie verbindet die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachtenLNG-Terminals in Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven mit dem europäischenGasverbundnetz. Dazu entsteht in den kommenden Jahren zusätzliche umfangreicheInfrastruktur in Niedersachsen, darunter eine neue Verdichterstation am StandortAchim sowie eine Leitung, die vom Raum Stade aus nach Achim führt. DieseMaßnahmen sollen verhindern, dass sich im Fall eines kalten Winters oder beieventuellen Lieferausfällen kritische Situationen bei der Versorgung mit Energieereignen.Als Folge des Ukraine-Krieges und des damit verbundenen vollständigen Wegfallsvon Gaslieferungen aus Russland hat sich die Richtung der Gasflüsse imGasunie-System in eine West-Ost-Richtung umgekehrt. Um die neue Infrastrukturschnellstmöglich realisieren zu können, fällt sie zu Teilen auch unter dieBedingungen des LNG-Beschleunigungsgesetzes.In einem ersten Schritt wurde kurzfristig die im Oktober 2014 in Betriebgenommene Verdichterstation Embsen bei Achim um eine dritte Verdichtereinheiterweitert. Diese war bereits beim Bau der Anlage genehmigt worden. Jetzt konntedie Erweiterung in Rekordzeit von unter einem Jahr realisiert werden. Dabeischlug das Unternehmen kreative Wege ein, indem eine vorhandeneVerdichtereinheit auf einer Anlage in Schleswig-Holstein, in der sie aktuellnicht benötigt wird, abgebaut, nach Achim transportiert und dort wiederaufgebaut wurde.Zudem besuchte Staatssekretär Doods in Sottrum (Landkreis Rotenburg) einenBetriebsplatz von Gasunie. Hier rüstet das Unternehmen eine rund 250 Kilometerlange, bereits mehrere Jahrzehnte bestehende Gasleitung um, so dass sie inZukunft Wasserstoff von der deutsch-niederländischen Grenze nach Bremen undHamburg transportieren kann. Die Umrüstung ist volkswirtschaftlich sinnvoller