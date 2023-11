AstraZeneca steigt in den Markt für Medikamente zur Gewichtsreduktion ein und hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Unternehmen Eccogene für ECC5004, einen oralen GLP-1-Rezeptor-Agonisten, abgeschlossen. Das Medikament, das gegen Diabetes und Fettleibigkeit eingesetzt werden könnte, wäre eine Neuheit, da aktuelle Medikamente gegen Fettleibigkeit wöchentlich injiziert werden. Der Markt für GLP-1-Medikamente wird derzeit von Novo Nordisk und Eli Lilly dominiert. ECC5004 befindet sich noch in der Phase-1-Studie. AstraZeneca zahlt Eccogene zunächst 185 Millionen US-Dollar und bis zu 1,825 Milliarden US-Dollar in Form von zukünftigen "Milestones" und Umsatzbeteiligungen. AstraZeneca erhält alle exklusiven weltweiten Rechte für das Medikament, außer in China. Analysten erwarten eine positive Reaktion auf die Aktie aufgrund der Lizenzvereinbarung und der erhöhten Prognosen für das Umsatzwachstum.