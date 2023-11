Die Wall Street zeigt Fed-Chef Powell heute den Stinkefinger - nachdem seine Aussagen gestern noch für einen Abverkauf gesorgt hatten. Powell hatte gestern versucht, die weitere Aufweichung der financial conditions zu stoppen durch hawkishe Aussagen (sind nicht auf dem Weg zu 2-Ziel bei Inflation, "keeping at it" etc.). Aber die Wall Street glaubt ihm nicht, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass die Fed die Zinsen noch einmal anhebt. Verliert die US-Notenbank die Kontrolle über die Märkte - und damit letztlich auch über die Inflation? Powell wird sich nun etwas einfallen lassen müssen, wie er die Euphorie stoppen kann. Heute wieder einmal die Tech-Werte aus dem Nasdaq führend - und das obwohl die Reniten heute stabil bleiben nach dem gestrigen Anstieg..

