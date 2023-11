NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre leichten Anfangsgewinne im Handelsverlauf erheblich ausgebaut und damit den Rückgang vom Vortag mehr als wettgemacht. Deutliche Gewinne verbuchten vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq. Zur Begründung hieß es, die Anleger hätten jüngste Zinsaussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell einfach beiseite gewischt. Dieser hatte gesagt, die Fed sei nicht völlig davon überzeugt, die Geldpolitik ausreichend gestrafft zu haben.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,92 Prozent höher bei 34 203,19 Punkten. Damit steuert der wichtigste Wall-Street-Index auf einen Wochengewinn von rund 0,4 Prozent zu. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 1,32 Prozent auf 4404,65 Zähler. Der Nasdaq 100 gewann 2,00 Prozent auf 15 492,19 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit fast zwei Monaten.