Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power ist im frühen Nasdaq-Handel um über 36 Prozent gefallen, was auch Aktien europäischer Wasserstoff-Firmen wie Thyssenkrupp Nucera, SFC Energy und ITM Power beeinflusst hat. Die hohen Verluste von Plug Power könnten auf die hohe Geldverbrennung des Unternehmens zurückzuführen sein, das im dritten Quartal fast 400 Millionen US-Dollar verlor. Das Management deutete mehrere Optionen zur Liquiditätssicherung an, einschließlich eines 1,5 Milliarden US-Dollar Kredits des US-Energieministeriums und einer Kapitalmaßnahme. Der Boom um grünen Wasserstoff hat nachgelassen, was sich in den fallenden Aktienkursen widerspiegelt. Plug Power war vor zwei Jahren noch über 40 US-Dollar wert, nun ist die Aktie auf ein Zehntel dessen gefallen. Thyssenkrupp Nucera und SFC Energy haben ebenfalls erhebliche Verluste erlitten.