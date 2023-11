Der Batteriehersteller Varta hat seine Jahresziele bestätigt, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz von etwa 215 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 29,4 Millionen Euro verzeichnete. Dies entspricht einem Zuwachs von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Verbesserung gegenüber den leichten Verlusten des Vorjahres. Die Jahresprognose bleibt mit einem erwarteten Umsatz von rund 820 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis zwischen 40 und 60 Millionen Euro bestehen. Trotz dieser positiven Zahlen ist die Aktie von Varta in den letzten zwölf Monaten um mehr als 25 Prozent gefallen, hauptsächlich aufgrund von Konkurrenzdruck und nachlassender Nachfrage in der Unterhaltungselektronik. Die Reaktionen in der wallstreetONLINE-Community auf den Kursanstieg am Freitag waren gemischt, wobei einige User vor überhasteten Kaufentscheidungen warnten.