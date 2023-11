JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo nach einem Zwischenbericht von 3500 auf 3000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gekürzten Ertragsziele spiegelten eine teilweise Erosion der Gewinne aus dem Pandemie-Superzyklus in Lateinamerika und anderen Regionen wider, schrieb Analyst Andrei Andon-Ionita in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht ein gewisses Risiko, dass die Aktie des Spirituosenkonzerns stagniert, bis sich die Ertragslage bessert./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 14:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2023 / 14:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird aktuell mit einem Minus von -9,83 % und einem Kurs von 33,56EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrei Andon-Ionita

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 35

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m