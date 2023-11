Wirtschaft Deutsche Mitarbeiter bei Nachhaltigkeitszielen besonders skeptisch

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Frage, welche Bedeutung Klimaschutzziele für den Erfolg des eigenen Unternehmens tatsächlich haben, gehen die Meinungen zwischen den Vorstandsetagen und dem Rest der Belegschaft weit auseinander. Das geht aus einer Umfrage der Unternehmens- und Personalberatung Russell Reynolds unter Führungskräften und Mitarbeitern in 105 Ländern hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



In Deutschland ist die Kluft zwischen Managern und Mitarbeitern in der Nachhaltigkeitsfrage im weltweiten Vergleich sogar besonders stark ausgeprägt. So sind 67 Prozent und damit mehr als zwei Drittel der deutschen Vorstände davon überzeugt, dass solche Ziele einen großen oder sogar sehr großen Einfluss auf den langfristigen Geschäftserfolg ihres Unternehmens haben, innerhalb der Belegschaften stimmen hingegen nur 18 Prozent dieser Aussage zu. Die Diskrepanz zwischen Managern und Mitarbeitern ist in Deutschland damit weitaus größer als in vielen anderen Ländern im weltweiten Vergleich.