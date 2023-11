bettermoo(d) unterzeichnet Vereinbarung über die Aufnahme der Milchalternative Moodrink? in das Sortiment von Metro Inc., dem drittgrößten Lebensmittelhändler Kanadas

Vancouver, British Columbia, Kanada - 10. November 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das „Unternehmen“ oder „bettermoo(d)“), ein aufstrebender Pionier in der Branche der Milchalternativen, freut sich über seinen neuesten Erfolg zu informieren: eine Listung bei Metro Inc. (der „Einzelhändler“ oder „Metro“), einem der größten und angesehensten Lebensmittelhändler Kanadas in Ontario und Quebec. Diese Listung stellt eine bedeutende Erweiterung der Vertriebsstellen für das Flaggschiffprodukt von bettermoo(d), Moodrink, an Metro-Filialen in ganz Ontario dar, einem der größten Lebensmittelmärkte in Kanada.

Moodrink, ein Milchersatzgetränk auf Haferbasis, ist auf dem besten Weg, neue Maßstäbe in der Branche für Milchalternativen zu setzen. Mit einem außergewöhnlichen Geschmack, einem bemerkenswerten gesundheitlichen Nutzen und einem starken Engagement für Nachhaltigkeit bietet Moodrink Verbrauchern eine gesündere und nachhaltigere Alternative.

Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d), erklärt: „Wir sind besonders stolz darauf, Moodrink bei Metro Inc., einem führenden Lebensmittelhändler in Ontario, anbieten zu können. Diese Listung bringt uns nicht nur unserer Vision näher, den Verbrauchern eine überlegene Milchalternative zu bieten, sondern unterstreicht auch unser Engagement, Moodrink einem vielfältigen und anspruchsvollen Publikum zugänglich zu machen. Wir glauben, dass Moodrink bereit ist, die Branche der alternativen Milchgetränke zu revolutionieren.“

Durch die Listung bei Metro wird Moodrink in der Region Ontario erhältlich sein, wo der Einzelhändler 362 Filialen betreibt. Weitere Listungen in den Metro-Geschäften in Quebec sind ebenfalls geplant.

Moodrink zeichnet sich durch sein außergewöhnliches Nährwertprofil aus, das mit den Vorteilen herkömmlicher Milch konkurriert. Jede Portion Moodrink enthält acht Gramm pflanzliches Eiweiß und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ein sättigendes und nahrhaftes Getränk suchen. Darüber hinaus ist Moodrink eine reichhaltige Quelle von Ballaststoffen, die die Verdauung fördern.

Im Vergleich zu den meisten Milchprodukten mit 2%igem Fettgehalt überzeugt Moodrink durch seine hervorragende Nährstoffzusammensetzung - mehr Kalzium, weniger Zucker, weniger Natrium, kein Cholesterin und ein geringerer Fettgehalt, einschließlich gesättigter Fettsäuren. Dies macht Moodrink zu einer idealen Option für Menschen, die einen ausgewogenen und gesundheitsbewussten Lebensstil anstreben.