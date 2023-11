Und jetzt jammern sie alle

Ich denke, die Schuldigen an der gegenwärtigen Krise in unserem Land sind ziemlich einfach auszumachen. Es sind alle diejenigen, die CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke gewählt haben.

Jeder, der heute herumjammert, muss sich an die eigene Nase fassen und sein eigenes Fehlverhalten thematisieren.

Denn dass das mit der Zuwanderung aus dem islamischen Raum nicht funktionieren kann, muss jedem, der bei vollem Bewusstsein ist, seit dem Jahr 2015 klar gewesen sein.

Für den Antisemitismus der uns neu geschenkten Menschen sind heute sind vor allem die CDU-Wähler verantwortlich, aber auch diejenigen von SPD, FDP, Grünen und Linken.

Und dass das mit unserer Energiewende nicht klappen kann und nur zu Preissteigerungen führt, war eigentlich auch ohne Russlands Angriff auf die Ukraine klar. Die Folgen sind durch den Krieg, durch unsere Sanktionen und durch die Regentschaft der Grünen nur gravierender geworden.

Die Urschuld besteht jedoch in dem irrwitzige Atomausstieg durch die CDU und der Missachtung aller asylrechtlichen Regelungen durch die selbe Partei.

Und dass die Wokeness und die Cancel Culture den sozialen Frieden zerstören und das Hirn versiffen, ist ebenfalls rechtzeitig vor der Bundestagswahl im Jahr 2021 klar gewesen.

Hier will ich jedoch die einzige Ausnahme machen, denn dass die FDP von dieser sozialen Seuche in einem derartigen Maße erwischt werden würde, das war wohl das Einzige, was die Wähler vorher nicht wissen konnten.

Ich bin sogar der Meinung, dass vor der Bundestagswahl 2021 den Bürgern inhaltlich klarer gewesen sein musste, was kommt, als bei der Reichstagswahl 1933.

Was natürlich nicht heißt, dass jetzt so etwas wie damals folgt. Doch ich finde es seit jeher ziemlich unverständlich und auch unfair, in welchem Maße die Wähler von damals gebrandmarkt worden sind. Denn sie konnten zwar ahnen, was kommt, es aber nicht wissen.

Heute hingegen hätten die Wähler wissen müssen, was passieren wird.

Für mich wäre es daher auch angebracht, wenn die Kartellparteien der faktischen Beinahe-Allparteienregierung jetzt einen Blumenstrauß auf dem Grab von Pegida niederlegen würden und endlich den Boykott der einzigen Oppositionspartei aufgeben würden.

Doch das wird natürlich nicht passieren, ich weiß. Denn Politiker von heute machen schließlich keine Fehler, deswegen brauchen sie auch keine zuzugeben. Und im schlimmsten Fall haben sie dann eben einfach vergessen, was vorher gewesen ist.

So wird denn auch nichts aufgearbeitet, überhaupt nichts. Es wirkt, als habe dieses Land Deutschland mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus seine Aufarbeitungskapazität für alle Zeiten in Gänze erschöpft.

Und nicht nur erschöpft, es hat sich auch ein festes Junktim zwischen Aufarbeitung und Nazis ergeben. Denn keine Aufarbeitung heute, ohne dass am Ende als Resultat jemand als vermeintlicher Nazi entlarvt wird.

Was natürlich trefflich erklärt, weshalb es bei Corona keine Aufarbeitung gibt und auch keine geben wird. Denn das würde ja bedeuten, dass sich hierbei im Ergebnis ein nationalsozialistisches Handeln und Denken ergeben müsste.

Und das geht natürlich nicht. Schließlich war die AfD doch gar nicht in der Regierung.

Bernd Niquet

