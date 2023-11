Nutzen des FibroScan von Echosens in der AASLD-Praxisleitlinie zur Behandlung von portaler Hypertonie und Varizen bei Zirrhosen anerkannt

PARIS und WESTBOROUGH (Massachusetts), 11. November 2023 /PRNewswire/ -- Die American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) hat neue Leitlinien veröffentlicht, in denen nichtinvasive Tests wie der FibroScan für die Behandlung fortgeschrittener Lebererkrankungen empfohlen werden, einschließlich der Beurteilung von klinisch signifikanter portaler Hypertonie und Varizen bei Zirrhosen. Dieser evidenzbasierte Ansatz könnte Auswirkungen auf die Gesundheitsergebnisse der meisten asymptomatischen Patienten mit dieser Erkrankung haben.

Die Leitlinie mit dem Titel „AASLD Practice Guidance on Risk Stratification and Management of Portal Hypertension and Varices in Cirrhosis" (AASLD-Praxisleitlinie zur Risikostratifizierung und Behandlung von portaler Hypertonie und Varizen bei Zirrhose) enthält einen detaillierten Überblick über die Verwendung der Lebersteifigkeitsmessung (LSM) mittels transienter Elastographie (TE) zur Einstufung der fortgeschrittenen chronischen Lebererkrankung (ACLD), zur Identifizierung klinisch signifikanter portaler Hypertonie (CSPH) und zur Bestimmung der stadienspezifischen Rolle der oberen Endoskopie bei der Identifizierung behandlungsbedürftiger Varizen (VNT).

„Die Kontrolle von portaler Hypertonie bei zirrhotischen Patienten ist eine tägliche Herausforderung für das medizinische Personal", so Jon Gingrich, CEO von Echosens North America. „Angesichts der hohen Mortalitätsrate bei diesen Erkrankungen besteht ein dringender Bedarf an wirksamen Behandlungen und Früherkennung. Die neue Leitlinie unterstreicht das Potenzial nichtinvasiver Methoden zur Kontrolle von Patienten mit fortgeschrittener Lebererkrankung."

Die kürzlich herausgegebene Leitlinie stellt einen Wandel bei Diagnose und Behandlung fortgeschrittener Lebererkrankungen dar, weg von invasiven Eingriffen wie Leberbiopsien und Messungen des hepatisch-venösen Druckgradienten (HVPG) hin zu nichtinvasiven Tests. Mit diesem alternativen Ansatz werden die Konzepte der fortgeschrittenen chronischen Lebererkrankung (advanced chronic liver disease, ACLD) und der kompensierten fortgeschrittenen chronischen Lebererkrankung (compensated advanced chronic liver disease, cACLD) eingeführt, die beide auf Messungen der Lebersteifigkeit zur nichtinvasiven Beurteilung von Patienten beruhen, die kurz vor einer Zirrhose stehen (ACLD) oder bei denen eine ACLD ohne vorherige Dekompensation vorliegt (cACLD).